***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 16:42
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 10.07.2020 tarihinde ihaleye çıkarılan, Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi 2.Etap'a ilişkin 802 Adet konut,42 adet Dükkan inşaatları ile Altyapı ve Çevre işi düzenlemesini içeren Toplu Konut Projesi İşini, 227.630.000,00-TL ihale bedeli ile Grup şirketlerimizden Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kazanmış ve 28.07.2020 tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862531
BIST
17:591.154
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1.198
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|KENT
|2.675,50
|45.415.687
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.920.901
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.630.858
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.065.429
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|101.633.586
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.125.975
|% -10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|MERIT
|31,66
|263.734
|% -9,95
|
|ITTFH
|3,60
|162.010.017
|% -9,77
|
|YONGA
|25,40
|437.767
|% -9,66
|
|ASELS
|36,88
|2.746.179.725
|% -2,12
|
|GUSGR
|5,98
|2.114.907.617
|% 5,65
|
|KRDMD
|3,02
|1.329.323.079
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,23
|1.211.045.455
|% -3,88
|
|GARAN
|7,41
|1.201.683.029
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,23
|1.211.045.455
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,02
|1.329.323.079
|% -2,89
|
|GUSGR
|5,98
|2.114.907.617
|% 5,65
|
|IHLAS
|0,90
|307.282.064
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,70
|404.817.249
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9711
|9,0161
|% 1,70
|
|Frank
|7,5517
|7,5972
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8496
|1,8588
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
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|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
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