***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 10.07.2020 tarihinde ihaleye çıkarılan, Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi 2.Etap'a ilişkin 802 Adet konut,42 adet Dükkan inşaatları ile Altyapı ve Çevre işi düzenlemesini içeren Toplu Konut Projesi İşini, 227.630.000,00-TL ihale bedeli ile Grup şirketlerimizden Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kazanmış ve 28.07.2020 tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862531BIST