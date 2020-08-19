***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3. Kişilere satışı yapılan 5.000.000 adet Bera Holding A.Ş. hisse senedinin satış şartlarının tekemmül etmemesi nedeniyle, satış işlemi iptal olmuş ve anılan hisse senetlerinin tamamı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına transfer edilmek suretiyle işlem sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869974BIST