***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 17:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 3. Kişilere satışı yapılan 5.000.000 adet Bera Holding A.Ş. hisse senedinin satış şartlarının tekemmül etmemesi nedeniyle, satış işlemi iptal olmuş ve anılan hisse senetlerinin tamamı Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesabına transfer edilmek suretiyle işlem sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869974
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0849
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1436
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05460,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -13,87
|Açılış
|: 460,53
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|2,43
|8.964.381
|% 9,95
|
|BRMEN
|2,45
|16.551.406
|% 9,87
|
|AKENR
|1,94
|233.912.612
|% 9,60
|
|YYAPI
|0,95
|11.896.867
|% 9,20
|
|AYEN
|6,46
|38.563.754
|% 8,03
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BFREN
|780,00
|81.301.412
|% -9,51
|
|BURCE
|24,88
|21.527.385
|% -8,19
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2813
|7,2882
|% -1,15
|
|Euro
|8,6549
|8,6614
|% -1,63
|
|Sterlin
|9,5801
|9,6281
|% -1,52
|
|Frank
|7,9604
|8,0083
|% -1,99
|
|Riyal
|1,9366
|1,9463
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-36,87
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,07
|
Seans Raporu
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