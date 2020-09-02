***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 16:32
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Amb.Pet.Nak.İth.İhr. San. ve Tic. A.Ş. arasında 31/05/2021 tarihine kadar teslim edilmek üzere tutarı 80.000.000.- TL olan fason üretim anlaşması imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872976
BIST
16:421.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:427,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3896
En Düşük
7,3588
16:428,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:42463,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,97
|Açılış
|: 463,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,73
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FENER
|31,02
|686.811.758
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.401.995
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|101.030.230
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,67
|152.103.864
|% -8,88
|
|SANFM
|6,29
|25.660.768
|% -5,98
|
|SISE
|6,22
|772.029.732
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|746.687.195
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|686.811.758
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,39
|684.705.348
|% 9,35
|
|ASELS
|16,76
|581.716.440
|% -0,42
|
|GSRAY
|3,48
|746.687.195
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|684.705.348
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,77
|281.543.211
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|560.497.512
|% -0,25
|
|ZOREN
|2,75
|360.730.340
|% 2,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3877
|7,3896
|% 0,30
|
|Euro
|8,7383
|8,7431
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,8014
|9,8505
|% -0,27
|
|Frank
|8,0591
|8,1077
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-17,85
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-14,02
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-6,78
|
|Çeyrek
|745
|762
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
|
Seans Raporu
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