***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Amb.Pet.Nak.İth.İhr. San. ve Tic. A.Ş. arasında 31/05/2021 tarihine kadar teslim edilmek üzere tutarı 80.000.000.- TL olan fason üretim anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872976BIST