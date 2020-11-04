***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 10:49
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.12.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden Adaçal Kireç San.Tic.A.Ş. tarafından yapılan ve yaklaşık 6.000.000,- Euro'ya mal olan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını devreye alınarak deneme üretimlerine başlanmıştır.
Şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886037
BIST
11:351.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 14,44
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:358,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:359,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:35517,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,62
|Açılış
|: 517,57
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:35
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.171.522
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.180.234.393
|% 0,72
|
|HALKB
|5,10
|480.655.333
|% 4,29
|
|KRDMD
|3,35
|436.815.250
|% 2,45
|
|TSKB
|2,21
|425.813.025
|% -3,91
|
|VAKBN
|4,05
|398.821.799
|% 1,25
|
|TSKB
|2,21
|425.813.025
|% -3,91
|
|GARAN
|7,00
|1.180.234.393
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|322.482.248
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,35
|436.815.250
|% 2,45
|
|VAKBN
|4,05
|398.821.799
|% 1,25
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4834
|8,4892
|% 0,93
|
|Euro
|9,9150
|9,9224
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,9576
|11,0126
|% 0,41
|
|Frank
|9,2469
|9,3026
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 1,06
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-11,35
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,18
|
Seans Raporu
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, EUKYO, MEGAP, PKENT, BALAT, SEYKM, EUYO, MEGAP, EGEEN, ETYAT
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11:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, IZMDC, KERVN, DAGHL, ARTI, EMNIS, UZERB, BRKO, ATSYH