***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden Adaçal Kireç San.Tic.A.Ş. tarafından yapılan ve yaklaşık 6.000.000,- Euro'ya mal olan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını devreye alınarak deneme üretimlerine başlanmıştır.Şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886037BIST