***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBERA HOLDİNG HİSSELERİ MSCI TURKEY ENDEKSİNE GİRDİ11 Kasım 2020 tarihinde MSCI(Morgan Stanley Capital International) tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul'da BERA koduyla işlem gören Holdingimiz hisselerinin MSCI Global Small Cup içindeki Türkiye Endeksine dahil edildiği duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888110BIST