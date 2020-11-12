***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 15:05
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
BERA HOLDİNG HİSSELERİ MSCI TURKEY ENDEKSİNE GİRDİ
11 Kasım 2020 tarihinde MSCI(Morgan Stanley Capital International) tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul'da BERA koduyla işlem gören Holdingimiz hisselerinin MSCI Global Small Cup içindeki Türkiye Endeksine dahil edildiği duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888110
BIST
15:591.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
15:597,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0642
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:599,1238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0650
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:59463,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,29
|Açılış
|: 463,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:57
|BFREN
|1.145,80
|43.323.361
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.017.690
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.447.596
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.141.485
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,80
|7.708.882.071
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,86
|2.658.604.784
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,18
|2.641.588.042
|% 5,56
|
|THYAO
|12,10
|2.223.778.233
|% 2,72
|
|AKBNK
|6,34
|1.868.561.108
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,86
|2.658.604.784
|% 2,14
|
|GARAN
|8,80
|7.708.882.071
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,18
|2.641.588.042
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,92
|616.385.252
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,34
|1.868.561.108
|% 1,93
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7238
|7,7303
|% -0,82
|
|Euro
|9,1150
|9,1238
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1525
|% -1,60
|
|Frank
|8,3880
|8,4385
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% -1,04
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|