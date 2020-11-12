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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.11.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   BERA HOLDİNG HİSSELERİ MSCI TURKEY ENDEKSİNE GİRDİ
11 Kasım 2020 tarihinde MSCI(Morgan Stanley Capital International) tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul'da BERA koduyla işlem gören Holdingimiz hisselerinin MSCI Global Small Cup içindeki Türkiye Endeksine dahil edildiği duyurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888110


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.145,80 43.323.361 % 9,99  
DOAS 28,86 97.017.690 % 9,98  
TLMAN 36,58 11.447.596 % 9,98  
ETILR 4,96 3.329.355 % 9,98  
TKURU 391,40 6.141.485 % 9,97  
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Euro 9,1150 9,1238 % -0,71  
Sterlin 10,1019 10,1525 % -1,60  
Frank 8,3880 8,4385 % -0,91  
Riyal 2,0499 2,0602 % -1,04  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 6,24  
Altın Gr. 464 464 -2,86  
Cumhuriyet 3.080 3.126 -74,00  
Tam 3.068 3.148 -69,46  
Yarım 1.483 1.523 -33,61  
Çeyrek 744 761 -16,80  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,06  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,07  
B. Petrol 43,55 43,55 -0,24  
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