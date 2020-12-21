***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 16:51
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş ‘nin ünvanı 18.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş olarak değiştirilmiş olup, durum Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 21.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894077
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,25
|Açılış
|: 464,79
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|BRYAT
|506,50
|77.504.806
|% 9,99
|
|CLEBI
|130,00
|166.859.046
|% 9,98
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6690
|7,6726
|% 0,58
|
|Euro
|9,3652
|9,3728
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,1783
|10,2293
|% -0,84
|
|Frank
|8,6148
|8,6667
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0386
|2,0489
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,11
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|-1,86
|