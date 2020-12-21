***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş ‘nin ünvanı 18.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı ile Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş olarak değiştirilmiş olup, durum Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 21.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894077BIST