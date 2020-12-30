***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.(Şirket) paylarının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 30.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği Şirket tarafından Holdingimize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895666BIST