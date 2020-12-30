***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 16:00
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.(Şirket) paylarının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 30.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği Şirket tarafından Holdingimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895666
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|BERA
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|135.573.900
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|TGSAS
|11,56
|114.595.008
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|ARZUM
|27,34
|27.445.614
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|NIBAS
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|16.625.334
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|BURVA
|49,36
|7.444.091
|% -6,69
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|ROYAL
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|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
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|
|DOAS
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|GUBRF
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|% 9,55
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|ASELS
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|GARAN
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|
|KOZAL
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|1.590.860.055
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|HALKB
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|EKGYO
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|HALKB
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|VAKBN
|4,76
|1.140.728.102
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|881.788.818
|% 3,38
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|KRDMD
|5,78
|1.192.976.593
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% -0,34
|
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|Riyal
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|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|1.883
|4,05
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|Altın Gr.
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|446
|-0,95
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|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
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|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
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|1.461
|7,32
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|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,07
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|Gümüş Gr.
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|6,23
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