***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 16:07
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
13.01.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde 68.649.614,49.-TL nakit girişi, 14.136.693,23.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 54.512.921,26.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902135
BIST
16:111.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:117,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:118,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:11436,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,75
|Açılış
|: 436,79
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.612.791
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.758.457
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.858.177
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,22
|1.750.891.668
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|1.442.351.888
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,10
|1.021.319.879
|% -0,96
|
|TCELL
|16,86
|1.002.378.949
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,47
|1.001.781.890
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|854.264.540
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,47
|1.001.781.890
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.442.351.888
|% -2,91
|
|TSKB
|1,88
|406.572.143
|% -1,05
|
|YYAPI
|2,26
|296.592.785
|% 6,60
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3733
|7,3740
|% -0,39
|
|Euro
|8,9425
|8,9538
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0268
|10,0771
|% -0,33
|
|Frank
|8,2472
|8,2969
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% -0,33
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:11
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 9 kaybederek (% -0.50 ) 1, 383
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, BURCE, YAPRK, YESIL, KSTUR, HEKTS, AYCES, PKENT, INVEO, VERTU
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYES, UZERB, KUTPO, EMNIS, UMPAS, EUYO, MZHLD
-
16:22
VERTU, KSTUR, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
ETYAT, EMNIS, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında