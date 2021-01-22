***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 17:01
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. ve Bera Holding A.Ş ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 22.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903943
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,32
|Açılış
|: 440,84
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3899
|% 0,30
|
|Euro
|8,9997
|9,0058
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0799
|10,1305
|% -0,11
|
|Frank
|8,3170
|8,3671
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-14,96
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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