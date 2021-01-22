***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. ve Bera Holding A.Ş ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 22.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903943BIST