***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 16:04
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
31.03.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 124.340.143.-TL nakit girişi, 17.277.026.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 107.063.117.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922597
BIST
17:381.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 31,63
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.424
En Düşük
1.399
17:388,1360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1039
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:389,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0569
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:38452,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 452,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:38
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|70.183.082
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.312.983
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.047.148
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|FROTO
|205,10
|1.036.599.805
|% 6,10
|
|KOZAL
|121,60
|1.035.988.418
|% 2,18
|
|SASA
|46,32
|933.906.115
|% 2,66
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|SKBNK
|1,22
|314.431.312
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|296.008.485
|% 0,00
|
|ODAS
|3,59
|514.085.808
|% 3,46
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1267
|8,1360
|% -1,26
|
|Euro
|9,5956
|9,6117
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,2207
|11,2770
|% -0,90
|
|Frank
|8,5919
|8,6436
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% -1,10
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|20,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,71
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|0,34
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 13 artarak (% 2.11 ) 1, 461
-
17:51XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 009.00 milyon TL de
-
17:51POLTK
Yüzde 6.03 oranında artışla 353.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 679 adet işlem
-
17:47BJKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de