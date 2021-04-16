***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden MPG A.Ş ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında,8X8 Tekerlekli Kurtarıcı Aracın,Yurtiçi Geliştirme modeliyle tedarikine yönelik sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 38.500.000 EURO (38 Milyon 500 Bin) olup,teslimatlar 2 yıl içerisinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928761BIST