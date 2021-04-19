***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden Konya Kağıt San.Tic.A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 30.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli 21/635 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, 16.04.2021 tarihinde teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için 19.04.2021 (bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı, Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Paydaşlarımıza ve Kamu oyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929113BIST