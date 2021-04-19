***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 14:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden Konya Kağıt San.Tic.A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 30.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli 21/635 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, 16.04.2021 tarihinde teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için 19.04.2021 (bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı, Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Paydaşlarımıza ve Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929113
BIST
14:431.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,60
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:438,0776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,0953
En Düşük
8,0317
14:439,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
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9,7378
En Düşük
9,6196
14:43463,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,66
|Açılış
|: 463,04
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:43
|FENER
|31,90
|23.710.345
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.653.308
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.416
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|16.740.215
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.684.926
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,43
|1.138.793.909
|% 0,49
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,60
|677.835.054
|% -5,22
|
|KRDMD
|7,30
|463.220.531
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,88
|268.913.164
|% -0,53
|
|PETKM
|6,59
|900.020.710
|% 4,11
|
|GARAN
|7,13
|803.408.439
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,11
|182.193.073
|% -2,31
|
|PEKGY
|1,62
|139.375.051
|% -10,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0739
|8,0776
|% 0,25
|
|Euro
|9,7182
|9,7272
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,2088
|11,2650
|% 0,78
|
|Frank
|8,8083
|8,8613
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% 0,31
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|1,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|6,28
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|3,03
|
|Çeyrek
|739
|756
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,20
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