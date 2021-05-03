***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 14:22
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
30.04.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 139.584.831.-TL nakit girişi, 17.940.180.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 121.644.651.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934107
BIST
14:281.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:288,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2810,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:28475,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,34
|Açılış
|: 475,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MRSHL
|271,70
|1.736.978
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.054
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.819.042
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.277.288
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.352.936
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.996.155
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,64
|662.776.453
|% 3,35
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|BIOEN
|18,14
|393.020.280
|% 1,85
|
|KOZAL
|112,90
|383.507.115
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|379.131.646
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.271.607
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|134.866.335
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|305.654.142
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,35
|435.188.688
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,96
|163.860.302
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2882
|8,2903
|% 0,18
|
|Euro
|10,0006
|10,0117
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4833
|11,5409
|% 0,73
|
|Frank
|9,0498
|9,1044
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,15
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,19
|