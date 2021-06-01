***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 11:23
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
31.05.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 142.019.468.-TL nakit girişi, 17.992.564.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 124.026.904.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939274
BIST
12:431.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:438,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:4310,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0516
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:43522,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,21
|Açılış
|: 522,80
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KONTR
|72,60
|10.977.032
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.641.997
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.210.757
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.101.578
|% 9,92
|
|ODAS
|2,10
|180.146.288
|% -9,09
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|MARTI
|2,21
|8.553.219
|% -4,74
|
|YUNSA
|13,57
|8.876.365
|% -3,96
|
|GARAN
|8,09
|770.173.744
|% 1,25
|
|THYAO
|13,18
|351.166.833
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,20
|333.828.734
|% 2,33
|
|KUTPO
|34,74
|232.406.083
|% -3,82
|
|KRDMD
|7,85
|213.595.371
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,20
|333.828.734
|% 2,33
|
|GARAN
|8,09
|770.173.744
|% 1,25
|
|ODAS
|2,10
|180.146.288
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,94
|129.807.939
|% -0,51
|
|TSKB
|1,34
|88.011.475
|% 0,75
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5250
|8,5267
|% 0,41
|
|Euro
|10,4319
|10,4375
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,0624
|12,1229
|% 0,23
|
|Frank
|9,4509
|9,5079
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% 0,44
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,32
|
|Altın Gr.
|523
|524
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.440
|3.529
|17,05
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,25
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,49
|