***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'da "BERA" koduyla işlem gören Holdingimiz Paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi'neyoğun telefonlar gelmeye başlamıştır. Bu nedenle işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuşturPaylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Holdingimizin her hangi bir bilgisi ve dahili bulunmamaktadır.Holdingimiz Yönetim Kurulu Seçimini de içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bu tarihe kadar ki en yüksek katılım ile yapılmışve Şirketimizin mevcut Yönetimi büyük bir oy çoğunluğu ile yeniden seçilmiştir.Gerek genel kurul öncesi ve gerekse genel kurul sonrası Holdingimiz ve Grup Şirketlerinin faaliyetleri ve yasal statüleri açısından hiçbirmenfi durum oluşmamıştır.Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığıyoksa spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Holdingimiz tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,Konunun ilgili yasal kurumlar tarafından izlendiğinin ön görüldüğü, Konu hakkında Holdingimiz tarafından yapılacak başkaca bir açıklamanın bulunmadığı,Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943050BIST