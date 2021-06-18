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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2021 15:27



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Borsa İstanbul'da "BERA" koduyla işlem gören Holdingimiz Paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Holding Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne
yoğun telefonlar gelmeye başlamıştır. Bu nedenle işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur
 
Paylarımız  fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Holdingimizin her hangi bir bilgisi ve  dahili bulunmamaktadır.
  Holdingimiz  Yönetim Kurulu Seçimini de içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  bu tarihe kadar ki en yüksek katılım ile yapılmış  
ve Şirketimizin mevcut Yönetimi büyük bir oy çoğunluğu ile yeniden seçilmiştir.
  Gerek  genel kurul öncesi ve gerekse genel kurul sonrası Holdingimiz ve Grup  Şirketlerinin faaliyetleri ve yasal statüleri açısından hiçbir  
menfi durum oluşmamıştır.  
  Borsa  fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler  olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı  
yoksa spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Holdingimiz tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,
  Konunun  ilgili yasal kurumlar tarafından izlendiğinin ön görüldüğü,   Konu  hakkında Holdingimiz tarafından yapılacak başkaca bir açıklamanın  bulunmadığı,  
 
Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943050


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