***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimiz iştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarından bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile birlikte bu gün (01.07.2021) Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne müracaatta bulunulmuştur.Paydaşlarımız ve Kamu Oyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945489BIST