***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 17:21
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holdingimiz iştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarından bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile birlikte bu gün (01.07.2021) Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne müracaatta bulunulmuştur.
Paydaşlarımız ve Kamu Oyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945489
BIST
17:491.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,09
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:498,6553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0437
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
17:4910,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0222
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:49494,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 494,47
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VERTU
|23,10
|53.906.124
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.947.669
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.176
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|7.036.257
|% -8,84
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|SASA
|27,66
|437.292.933
|% 1,77
|
|KOZAL
|117,50
|372.062.351
|% 0,34
|
|ERBOS
|130,80
|343.980.259
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|256.280.851
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|285.081.077
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6536
|% -0,52
|
|Euro
|10,2848
|10,2887
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9126
|11,9723
|% -0,71
|
|Frank
|9,3307
|9,3869
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3041
|2,3156
|% -0,36
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|