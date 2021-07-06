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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 16:27



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                   İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2020 yılı Üretimden  Satışlar sıralamasında,
  
 
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Grubumuz şirketlerinden  
 
Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. 194. Sırada,
 
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 208. Sırada,
  
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. 466. Sırada,
 
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 447. Sırada,
 
Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. 418.sırada yer almıştır
  
 
  
Ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946948


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EDATA 7,26 19.117.141 % 10,00  
SELVA 6,49 19.193.699 % 10,00  
DARDL 15,63 32.952.157 % 9,99  
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Riyal 2,3034 2,3149 % -0,03  
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Altın Ons 1.810 1.810 18,68  
Altın Gr. 504 504 5,04  
Cumhuriyet 3.339 3.389 37,00  
Tam 3.322 3.408 36,48  
Yarım 1.606 1.648 17,64  
Çeyrek 805 824 8,83  
Gümüş.Ons 26,50 26,53 0,04  
Gümüş Gr. 7,39 7,39 0,01  
B. Petrol 75,80 75,80 -1,36  
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