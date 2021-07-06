***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2020 yılı Üretimden Satışlar sıralamasında,Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Grubumuz şirketlerindenKonya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. 194. Sırada,Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 208. Sırada,Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. 466. Sırada,Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 447. Sırada,Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. 418.sırada yer almıştırOrtaklarımızın ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946948BIST