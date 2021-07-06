***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 16:27
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2020 yılı Üretimden Satışlar sıralamasında,
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Grubumuz şirketlerinden
Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş. 194. Sırada,
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 208. Sırada,
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. 466. Sırada,
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 447. Sırada,
Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. 418.sırada yer almıştır
Ortaklarımızın ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946948
BIST
16:581.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.387
16:588,6671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:5810,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:58504,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,22
|Açılış
|: 504,49
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GWIND
|3,74
|136.332.835
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.117.141
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.193.699
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|32.952.157
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,10
|7.728.526
|% -6,85
|
|GARAN
|8,68
|1.333.457.415
|% 0,46
|
|THYAO
|13,99
|626.880.921
|% -0,92
|
|KOZAL
|110,90
|423.031.111
|% -0,45
|
|EREGL
|18,14
|419.657.636
|% -0,44
|
|AKBNK
|5,42
|408.938.513
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,22
|369.682.982
|% -0,45
|
|GARAN
|8,68
|1.333.457.415
|% 0,46
|
|ODAS
|1,92
|156.835.107
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,33
|103.399.620
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|96.617.636
|% -0,78
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6635
|8,6671
|% 0,03
|
|Euro
|10,2376
|10,2722
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9531
|12,0130
|% -0,09
|
|Frank
|9,3459
|9,4022
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3034
|2,3149
|% -0,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|37,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|36,48
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,64
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,83
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,36
|