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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2021 15:48



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde  izahname onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna ve borsa kotasyon işlemleri için Borsa İstanbul A..Ş'ye başvuruda bulunulduğu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştu.
            Sermaye Piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu, Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzının 30.06.2021 tarihli mali tablolar esas alınarak yenilenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne müracaat edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956038


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