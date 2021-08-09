***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 15:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde izahname onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna ve borsa kotasyon işlemleri için Borsa İstanbul A..Ş'ye başvuruda bulunulduğu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştu.
Sermaye Piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu, Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzının 30.06.2021 tarihli mali tablolar esas alınarak yenilenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956038
BIST
17:121.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:128,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:1210,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0155
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:12482,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,68
|Açılış
|: 482,85
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GENIL
|14,30
|573.875.812
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.661.499
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.630.579
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.543.528
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.241.547
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.966.771
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,70
|727.616
|% -8,88
|
|DAGHL
|15,54
|29.511.590
|% -8,86
|
|ISGSY
|9,81
|51.161.096
|% -8,57
|
|GARAN
|9,20
|1.218.611.952
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.025.948
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.827.854
|% -0,50
|
|THYAO
|12,88
|577.124.205
|% 0,39
|
|GENIL
|14,30
|573.875.812
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.827.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|471.001.603
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|1.089.025.948
|% 3,13
|
|GARAN
|9,20
|1.218.611.952
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,96
|701.827.854
|% -0,50
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6444
|8,6475
|% 0,37
|
|Euro
|10,1633
|10,1702
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9410
|12,0009
|% 0,21
|
|Frank
|9,3708
|9,4273
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-25,50
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-32,83
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,88
|
|Çeyrek
|775
|792
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|-0,16
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|-2,08
|