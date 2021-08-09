***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde izahname onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna ve borsa kotasyon işlemleri için Borsa İstanbul A..Ş'ye başvuruda bulunulduğu aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştu.Sermaye Piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu, Konya Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzının 30.06.2021 tarihli mali tablolar esas alınarak yenilenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956038BIST