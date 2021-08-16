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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2021 10:21



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

            Grup firmalarımızdan MPG Makine İmalat San.ve Tic. A.Ş. 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF 2021 15.Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına katılacaktır.
 Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958203


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Altın Gr. 485 485 -2,47  
Cumhuriyet 3.236 3.285 3,00  
Tam 3.220 3.301 30,54  
Yarım 1.556 1.597 14,77  
Çeyrek 781 798 7,38  
Gümüş.Ons 23,54 23,59 -0,19  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,07  
B. Petrol 69,16 69,16 -1,43  
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