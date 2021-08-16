***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 10:21
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup firmalarımızdan MPG Makine İmalat San.ve Tic. A.Ş. 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF 2021 15.Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına katılacaktır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958203
BIST
10:171.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.456
En Düşük
1.451
10:178,4829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4699
10:1710,0135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0389
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
9,9977
10:17484,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,73
|Açılış
|: 484,80
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,49
BIST En Aktif Hisseler10:17
|VKING
|8,36
|1.164.063
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.085.534
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.152.396
|% 9,95
|
|COSMO
|10,60
|37.545
|% 7,83
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|KNFRT
|16,22
|112.236
|% -4,98
|
|DAGI
|4,08
|15.797.801
|% -4,00
|
|DOBUR
|20,14
|46.953
|% -4,00
|
|THYAO
|12,66
|151.911.865
|% 1,93
|
|GARAN
|9,33
|103.105.615
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,33
|93.462.069
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,52
|90.044.020
|% 1,20
|
|SISE
|8,64
|80.139.437
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,52
|90.044.020
|% 1,20
|
|PETKM
|6,09
|74.700.846
|% 1,84
|
|THYAO
|12,66
|151.911.865
|% 1,93
|
|KRDMD
|8,33
|93.462.069
|% -0,48
|
|GARAN
|9,33
|103.105.615
|% 0,65
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4801
|8,4829
|% -0,40
|
|Euro
|10,0052
|10,0135
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% -0,36
|
|Frank
|9,2461
|9,3018
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2594
|2,2707
|% -0,22
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-3,10
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-1,43
|