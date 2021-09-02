***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.31.08.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 145.848.559.-TL nakit girişi, 18.061.206.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 127.787.353.-TL nakit girişi sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961388BIST