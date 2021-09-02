***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2021 10:26
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4.madde hükmü ile, Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingimizin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketimizin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketimizce yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir.
31.08.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 145.848.559.-TL nakit girişi, 18.061.206.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 127.787.353.-TL nakit girişi sağlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961388
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0292
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,73
|Açılış
|: 481,84
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2742
|8,2763
|% -0,09
|
|Euro
|9,8431
|9,8531
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4165
|11,4737
|% 0,31
|
|Frank
|9,0142
|9,0685
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,72
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de