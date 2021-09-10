***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 11:33
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Firmalarımızdan Golda Gıda A.Ş 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan World Food İstanbul fuarına katılmıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963107
BIST
13:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:028,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
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8,4597
En Düşük
8,3993
13:029,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
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10,0201
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13:02486,91
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|Açılış
|: 486,91
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|Önceki Kapanış
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489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler13:00
|YEOTK
|35,42
|53.891.082
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.677.533
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.308.480
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.170.343
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.123.981
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,26
|11.202.460
|% -5,05
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,18
|9.145.849
|% -3,64
|
|MARTI
|2,02
|14.871.058
|% -3,35
|
|TGSAS
|18,80
|8.973.622
|% -3,29
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|THYAO
|12,58
|312.525.936
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|FROTO
|173,20
|195.062.444
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,87
|82.320.350
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|168.169.600
|% -0,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4236
|8,4266
|% -0,13
|
|Euro
|9,9730
|9,9806
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6528
|11,7112
|% 0,09
|
|Frank
|9,1513
|9,2065
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2400
|2,2512
|% -0,12
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,22
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,58
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|1,00
|