***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Firmalarımızdan Golda Gıda A.Ş 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan World Food İstanbul fuarına katılmıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963107BIST