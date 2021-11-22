***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 11:40
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş paylarının halka arzı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, halka arz sonuçları yetkili aracı kuruluş olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından 22.11.2021 tarihinde (bu gün) ilan edilmiştir.
Halka arz sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 7,6 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 4,7 katı talep gelmiş olup, ihraç edilen payların tamamı satılmıştır.
Kamu oyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978927
BIST
12:201.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 20,25
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:2011,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0561
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:2012,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0693
|Açılış
|: 12,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:20664,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,78
|Açılış
|: 664,77
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SANFM
|31,96
|13.528.935
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.282.500
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.839.373
|% 9,97
|
|SELGD
|4,64
|4.269.453
|% 9,95
|
|ATATP
|56,90
|34.792.972
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|58.930.366
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|162.692.905
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|68.191.184
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,21
|193.301.631
|% -5,37
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,48
|1.068.868.556
|% 2,28
|
|SISE
|11,14
|832.342.851
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,39
|651.635.525
|% 2,57
|
|GARAN
|12,10
|584.291.333
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,93
|385.670.659
|% 4,08
|
|ODAS
|1,65
|284.799.955
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,39
|651.635.525
|% 2,57
|
|SISE
|11,14
|832.342.851
|% -0,98
|
|YKBNK
|3,60
|259.333.038
|% 1,41
|
|THYAO
|17,48
|1.068.868.556
|% 2,28
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1963
|11,2050
|% -0,41
|
|Euro
|12,6373
|12,6484
|% -0,47
|
|Sterlin
|14,9955
|15,0707
|% -0,56
|
|Frank
|12,0186
|12,0910
|% -0,42
|
|Riyal
|2,9768
|2,9917
|% -0,46
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,13
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.370
|4.480
|7,48
|
|Yarım
|2.112
|2.167
|3,61
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,95
|0,05
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,21
|
Seans Raporu
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12:30XU100
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