***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş paylarının halka arzı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, halka arz sonuçları yetkili aracı kuruluş olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından 22.11.2021 tarihinde (bu gün) ilan edilmiştir.Halka arz sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 7,6 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 4,7 katı talep gelmiş olup, ihraç edilen payların tamamı satılmıştır.Kamu oyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978927BIST