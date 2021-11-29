***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay tebliği'nin 5/6 maddesi hükmü gereğince Holdingimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.10.2021 tarih ve 2021/50 sayılı taahhüt kararının icrası çerçevesinde bağlı ortaklığımız Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş'ye 32.000.000.-TL ticari olmayan borç 29.11.2021 (bugün) ödenerek taahhüt yerine getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980105BIST