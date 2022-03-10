***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da "KONKA" koduyla işlem gören bağlı ortaklığımız Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu KAP‘ta ilan edilmiştir. İlgili raporda, 2021 yılı sonundaki sonuçların Halka Arz Fiyat Tespit Raporunda belirtilmiş olan öngörülerin üzerinde gerçekleştiği değerlendirilmektedir.Kamuoyuna ve Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009070BIST