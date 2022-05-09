***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 16:40
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliğe sahip olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası nitelikte "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" verilmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iştiraklerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027811
BIST
17:542.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,84
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5415,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1559
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5415,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1574
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:54902,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,71
|Açılış
|: 902,50
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MEPET
|3,74
|8.638.307
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|110.016.794
|% 9,99
|
|BOSSA
|52,50
|17.070.730
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|316.001.949
|% 9,96
|
|DEVA
|36,04
|156.587.600
|% -9,08
|
|TDGYO
|7,21
|4.598.182
|% -6,97
|
|SANEL
|5,23
|3.904.742
|% -6,27
|
|PAMEL
|105,20
|7.400.696
|% -6,07
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,32
|3.345.754.381
|% -0,14
|
|KRDMD
|16,27
|3.067.154.889
|% 5,10
|
|SISE
|19,31
|2.752.379.678
|% -0,41
|
|TUPRS
|245,90
|2.063.034.626
|% -3,64
|
|EREGL
|33,44
|2.060.505.417
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,67
|856.741.406
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,86
|1.235.076.505
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,27
|3.067.154.889
|% 5,10
|
|AKBNK
|8,67
|1.406.100.242
|% -0,57
|
|KARSN
|5,48
|777.511.307
|% 0,74
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,73
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,17
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK