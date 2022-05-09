Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2022 16:40
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Türkiye'de gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliğe sahip olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası nitelikte "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" verilmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iştiraklerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne  21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027811


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:542.466
Değişim :  0,28% |  6,84
Açılış :  2.462  
Önceki Kapanış :  2.459  
En Yüksek
2.481 En Düşük
2.442
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 3,74 8.638.307 % 10,00  
YBTAS 20.900,00 1.159.702 % 10,00  
PRKAB 38,08 110.016.794 % 9,99  
BOSSA 52,50 17.070.730 % 9,97  
SMRTG 22,52 316.001.949 % 9,96  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Dolar 15,0962 15,1009 % 1,04  
Euro 15,9092 15,9316 % 1,00  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -23,73  
Altın Gr. 903 903 -1,91  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,78 21,80 -0,57  
Gümüş Gr. 10,60 10,61 -0,15  
B. Petrol 108 108 -4,17  
Seans Raporu 17:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru