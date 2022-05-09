***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliğe sahip olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası nitelikte "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" verilmektedir.T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iştiraklerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027811BIST