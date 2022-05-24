***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 18:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket'in ödenmiş sermayesi, Holdingimiz tarafından 64.000.000 TL nakit olarak artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım işlemleri 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032205
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1608
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2537
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05965,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 16,89
|Açılış
|: 965,56
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0918
|16,1003
|% 1,10
|
|Euro
|17,2886
|17,3102
|% 1,61
|
|Sterlin
|20,0946
|20,1954
|% 0,58
|
|Frank
|16,6817
|16,7821
|% 1,58
|
|Riyal
|4,2716
|4,2931
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,34
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,34
|