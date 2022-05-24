***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket'in ödenmiş sermayesi, Holdingimiz tarafından 64.000.000 TL nakit olarak artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım işlemleri 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032205BIST