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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 18:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket'in ödenmiş sermayesi, Holdingimiz tarafından 64.000.000 TL nakit olarak artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım işlemleri 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
  
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032205


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