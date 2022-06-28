***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere yönelik Türk Lirası kredi kullandırımlarına ilişkin kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin finansal tabloları ve faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.(İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039673BIST