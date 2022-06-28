***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 14:44
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere yönelik Türk Lirası kredi kullandırımlarına ilişkin kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin finansal tabloları ve faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
(İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039673
BIST
17:262.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -33,97
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.495
17:2616,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2617,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0557
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:26972,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,75
|Açılış
|: 972,60
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BMSCH
|10,34
|91.480.918
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.630.273
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.064.576
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.695.184
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,34
|99.545.375
|% -8,09
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,31
|146.484.477
|% -6,84
|
|KRTEK
|19,70
|17.946.905
|% -5,92
|
|THYAO
|48,90
|4.978.220.513
|% -1,33
|
|SISE
|21,64
|1.476.531.779
|% -0,09
|
|EREGL
|27,58
|1.274.801.612
|% -0,93
|
|SAHOL
|20,12
|1.199.410.966
|% -0,59
|
|KRDMD
|11,85
|1.001.061.116
|% -3,75
|
|YKBNK
|4,51
|951.286.927
|% -3,01
|
|ODAS
|3,09
|580.298.106
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,64
|471.999.062
|% 2,33
|
|TSKB
|2,08
|360.124.197
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,32
|979.842.532
|% -2,23
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5955
|16,6143
|% 0,53
|
|Euro
|17,4340
|17,4667
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,2128
|20,3142
|% -0,02
|
|Frank
|17,2892
|17,3934
|% 0,42
|
|Riyal
|4,4116
|4,4337
|% 0,46
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,70
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.500
|6.599
|7,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,82
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39MNDRS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 159, 084 adet işlem
-
17:38KRDMA
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 131 adet işlem
-
17:37PCILT
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 141 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 2, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 29, 103.00 milyon TL de
-
17:35KONKA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 425 adet işlem