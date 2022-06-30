Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 11:06
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yürütmüş olduğu Türkiye Ar-Ge Araştırmasıyla Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarının nabzını tutmaktadır. Türkiye Ar-Ge  Araştırması, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda Ar-ge datalarını açıklayan firmalar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-ge merkezi olan firmaların beyan ettikleri Ar-ge verilerine dayanılarak hazırlanmaktadır. Bağlı Ortaklığımız MPG Makine A.Ş, Turkishtime'nin Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarını değerlendirdiği "Türkiye'nin En Çok Ar-ge Harcaması Yapan Şirketleri" 2021 yılı araştırmasında, Türkiye'nin Ar-ge harcaması en yüksek 500 Şirketi içerisinde 264. Sırada yer almıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040243


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:282.444
Değişim :  1,60% |  38,41
Açılış :  2.409  
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.448 En Düşük
2.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,12 45.364.140 % 9,84  
KOZAL 183,70 912.866.190 % 8,06  
MAKIM 16,46 264.948.042 % 7,93  
GESAN 45,32 185.155.122 % 7,85  
IPEKE 17,89 75.506.024 % 6,42  
daha fazla
13:26 Alış Satış %  
Dolar 16,7470 16,7534 % 0,33  
Euro 17,5131 17,5316 % 0,02  
Sterlin 20,1635 20,2646 % -0,52  
Frank 17,4038 17,5087 % -0,03  
Riyal 4,4500 4,4724 % 0,34  
daha fazla
13:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -15,83  
Altın Gr. 966 966 -3,53  
Cumhuriyet 6.449 6.547 -44,00  
Tam 6.444 6.528 -62,00  
Yarım 3.154 3.192 -30,00  
Çeyrek 1.580 1.596 -15,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 -0,51  
Gümüş Gr. 10,67 10,68 -0,22  
B. Petrol 111 111 1,89  
Seans Raporu 13:26
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru