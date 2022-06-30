***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 11:06
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yürütmüş olduğu Türkiye Ar-Ge Araştırmasıyla Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarının nabzını tutmaktadır. Türkiye Ar-Ge Araştırması, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda Ar-ge datalarını açıklayan firmalar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-ge merkezi olan firmaların beyan ettikleri Ar-ge verilerine dayanılarak hazırlanmaktadır. Bağlı Ortaklığımız MPG Makine A.Ş, Turkishtime'nin Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarını değerlendirdiği "Türkiye'nin En Çok Ar-ge Harcaması Yapan Şirketleri" 2021 yılı araştırmasında, Türkiye'nin Ar-ge harcaması en yüksek 500 Şirketi içerisinde 264. Sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040243
BIST
13:282.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
13:2816,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0624
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7608
En Düşük
16,6705
13:2817,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
13:28965,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,69
|Açılış
|: 964,98
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ISSEN
|28,12
|45.364.140
|% 9,84
|
|KOZAL
|183,70
|912.866.190
|% 8,06
|
|MAKIM
|16,46
|264.948.042
|% 7,93
|
|GESAN
|45,32
|185.155.122
|% 7,85
|
|IPEKE
|17,89
|75.506.024
|% 6,42
|
|RTALB
|7,17
|86.886.953
|% -3,89
|
|BRMEN
|1,73
|3.953
|% -3,89
|
|UFUK
|62,20
|770.605
|% -3,86
|
|GLRYH
|3,29
|25.146.782
|% -3,52
|
|COSMO
|10,55
|73.639
|% -3,48
|
|THYAO
|48,90
|3.207.155.552
|% 4,49
|
|SISE
|21,44
|968.659.909
|% -0,28
|
|KOZAL
|183,70
|912.866.190
|% 8,06
|
|EREGL
|27,42
|714.224.202
|% 1,03
|
|TUPRS
|271,50
|629.997.004
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,66
|203.942.260
|% 0,76
|
|ODAS
|2,90
|203.534.435
|% 0,35
|
|THYAO
|48,90
|3.207.155.552
|% 4,49
|
|YKBNK
|4,36
|269.273.094
|% 0,69
|
|SISE
|21,44
|968.659.909
|% -0,28
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7470
|16,7534
|% 0,33
|
|Euro
|17,5131
|17,5316
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,1635
|20,2646
|% -0,52
|
|Frank
|17,4038
|17,5087
|% -0,03
|
|Riyal
|4,4500
|4,4724
|% 0,34
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-15,83
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.449
|6.547
|-44,00
|
|Tam
|6.444
|6.528
|-62,00
|
|Yarım
|3.154
|3.192
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|