***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yürütmüş olduğu Türkiye Ar-Ge Araştırmasıyla Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarının nabzını tutmaktadır. Türkiye Ar-Ge Araştırması, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda Ar-ge datalarını açıklayan firmalar ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-ge merkezi olan firmaların beyan ettikleri Ar-ge verilerine dayanılarak hazırlanmaktadır. Bağlı Ortaklığımız MPG Makine A.Ş, Turkishtime'nin Türk iş dünyasının Ar-ge harcamalarını değerlendirdiği "Türkiye'nin En Çok Ar-ge Harcaması Yapan Şirketleri" 2021 yılı araştırmasında, Türkiye'nin Ar-ge harcaması en yüksek 500 Şirketi içerisinde 264. Sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040243BIST