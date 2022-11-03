***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuza bağlı şirketlerin mevcut durum itibariyle kurulu 2,7 MW kapasiteli Güneş Enerjisi üretimi gücüne ilave olarak farklı şirketlerde olmak üzere toplam 5 MW kapasiteli yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalarına başlanmış olup, bu tesislerin 4 - 12 ay içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.Ayrıca Grup Şirketleri tarafından yukarıda belirtilen yatırımlara ilave olarak toplam 20,45 MW kapasiteli GES yatırımı için ön fizibilite çalışmalarına da başlanmıştır.Bera Holding A.Ş.'nin Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri kapsamında, bağlı ortaklık ve iştirakleri tarafından yenilenebilir enerji kapsamındaki yatırımları, tesis başına ortalama 0,2 - 3 MW arasında değişen kapasitelerde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi (GES) yatırımlarından oluşmaktadır.Faal olan ve yatırımına başlanan GES yatırımları ve yapılması planlanan yatırımlar ile birlikte toplam GES üretim kapasitesi 28,15 MW olarak planlanmıştır.Bu kapsamda yıllık 42.000 – 48.000 MW aralığında elektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. Toplam GES yatırım maliyetinin 20 - 23 milyon USD aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Grubun yıllık enerji tüketimi 100.000 MW civarında olup, GES yatırımlarının tamamlanması ile birlikte toplam enerji tüketiminin yaklaşık %45'lik kısmının Güneş Enerjisinden karşılanacağı beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076434BIST