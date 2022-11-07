***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 11:29
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeler
11:464.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 78,13
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.310
En Düşük
4.230
11:4618,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:4618,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1055
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,5977
En Düşük
18,3801
11:461.001,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.001,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:44
|GARFA
|19,67
|7.514.516
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|68.488.831
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|16.184.592
|% 9,94
|
|KONYA
|2.548,00
|106.703.528
|% 9,83
|
|KIMMR
|9,16
|13.697.945
|% -9,93
|
|PRKME
|14,21
|75.011.442
|% -9,09
|
|AYDEM
|17,23
|333.170.254
|% -8,98
|
|ULAS
|8,52
|5.296.040
|% -8,39
|
|ARENA
|16,71
|24.344.043
|% -7,93
|
|EREGL
|36,30
|4.461.562.824
|% 9,01
|
|KRDMD
|13,63
|3.173.979.163
|% 4,85
|
|THYAO
|103,40
|2.522.122.694
|% -0,77
|
|SASA
|146,30
|1.723.137.513
|% 1,95
|
|TUPRS
|433,40
|1.226.734.180
|% 1,21
|
|KRDMD
|13,63
|3.173.979.163
|% 4,85
|
|EKGYO
|4,68
|1.051.999.113
|% 1,74
|
|EREGL
|36,30
|4.461.562.824
|% 9,01
|
|ISCTR
|9,22
|964.794.059
|% 3,02
|
|HALKB
|8,86
|854.549.932
|% 3,75
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6048
|18,6069
|% 0,22
|
|Euro
|18,5808
|18,5949
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,1391
|21,2451
|% 0,36
|
|Frank
|18,6533
|18,7657
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,88
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.701
|6.759
|125,00
|
|Yarım
|3.265
|3.304
|60,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,69
|