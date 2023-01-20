***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 341.600.000 TL'den %100 oranında artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 341.600.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışını ilişkin pay ihracı SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103326BIST