***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 09:22
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 341.600.000 TL'den %100 oranında artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 341.600.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışını ilişkin pay ihracı SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103326
BIST
10:455.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 45,03
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.470
En Düşük
5.436
10:4518,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:4520,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0449
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:451.166,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.166,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:43
|SOKE
|14,57
|17.368.431
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.514.450
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|6.514.108
|% 9,89
|
|BNTAS
|7,46
|21.165.880
|% 9,87
|
|PKART
|28,28
|29.371.308
|% 8,60
|
|BRKSN
|12,17
|4.133.161
|% -6,31
|
|ETYAT
|5,12
|1.570.527
|% -5,19
|
|SANEL
|18,90
|1.236.883
|% -4,98
|
|PRDGS
|8,85
|27.915.294
|% -4,74
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|THYAO
|154,60
|1.710.759.113
|% 0,00
|
|EREGL
|40,76
|944.217.735
|% 0,99
|
|ASELS
|62,70
|930.521.474
|% 1,62
|
|TCELL
|39,24
|893.965.595
|% 5,14
|
|KOZAL
|588,60
|830.249.724
|% 0,10
|
|EKGYO
|8,57
|736.470.961
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,91
|213.309.274
|% 2,11
|
|TSKB
|4,68
|221.073.700
|% 4,46
|
|ZOREN
|5,93
|241.466.267
|% -3,58
|
|KRDMD
|19,52
|794.828.155
|% 1,04
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7990
|18,8048
|% 0,09
|
|Euro
|20,3846
|20,3937
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1567
|23,2728
|% -0,22
|
|Frank
|20,4284
|20,5515
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9900
|5,0150
|% 0,05
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,92
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.901
|7.966
|-22,00
|
|Yarım
|3.850
|3.898
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,52
|86,52
|0,36
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:56PKART
Yüzde 8.60 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 149 adet işlem
-
10:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 17 artarak (% 0.74 ) 5, 995
-
10:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
10:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, ASELS
-
10:55XU100
Endeks 5, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 17, 070.00 milyon TL de