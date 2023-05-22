***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile (Emlak Konut Projesi kapsamında) Öz Atılım İnşaat Gıda Reklam Organizasyon Reklam Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. (Bağcılar Mah. 1254 Sok. SS. Metal İşleri Yapı Koop. C Sitesi N13/C-3 Bağlar / Diyarbakır) arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Deprem Konutları 1. Etap 1324 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşine Ait PVC doğrama ( Körkasa, Montaj ve Isıcam Hariç ) imalatları işi için 19.322.034 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152568BIST