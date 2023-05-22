***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 09:56
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile (Emlak Konut Projesi kapsamında) Öz Atılım İnşaat Gıda Reklam Organizasyon Reklam Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. (Bağcılar Mah. 1254 Sok. SS. Metal İşleri Yapı Koop. C Sitesi N13/C-3 Bağlar / Diyarbakır) arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Deprem Konutları 1. Etap 1324 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşine Ait PVC doğrama ( Körkasa, Montaj ve Isıcam Hariç ) imalatları işi için 19.322.034 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152568
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0900
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8234
|19,8276
|% 0,08
|
|Euro
|21,4898
|21,5051
|% 0,42
|
|Sterlin
|24,5970
|24,7204
|% 0,05
|
|Frank
|22,0684
|22,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|5,2696
|5,2960
|% 0,05
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,35
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,07
|