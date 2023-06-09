***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 15:29
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda bağlı ortaklık ve iştiraklerimizdeki mevcut kurulu güce ilaveten 5.000 KW (5 MW) kapasiteli yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalarına başlandığı ve bu tesislerin 4-12 ay içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı duyurulmuştur.
Mevcut durum itibari ile yatırımına başlanan GES Yatırımlarından 6.700 KW (6,7 MW) kapasiteli GES tesisi devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanılmış, kurulumu tamamlanan 999 KW (0,99 MW) gücündeki tesiste kısa sürede elektrik üretimine başlanacaktır.
İlgili makamlardan Grup şirketleri adına muhtelif güç kapasitelerinde olmak üzere izin ve onayı alınan toplam 25.087 KW (25,08 MW) kurulu güç kapasiteli GES tesislerinin kurulum çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Yatırımı tamamlanan ve yatırım izni alınan toplam kurulu kapasitesi 32.768 KW GES tesislerinin yıllık 52.000 – 58.000 MW elektrik enerjisi üretimi yapacağı ön görülmektedir.
Ayrıca Grup Şirketleri tarafından yukarıda belirtilen yatırımlara ilave olarak toplam 15.999 KW (15,99 MW) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için müracaat edilmiş olup, teknik değerlendirme sonuçları beklenmektedir.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157644
BIST
17:195.630
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 75,51
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:1923,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2466
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:1925,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1152
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:191.474,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.474,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,2860
|29,4328
|% 1,17
|
|Frank
|25,7852
|25,9405
|% 0,68
|
|Riyal
|6,2057
|6,2368
|% 0,96
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,72
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|13,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
-
17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077