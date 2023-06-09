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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2023 15:29
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           03.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda bağlı ortaklık ve iştiraklerimizdeki mevcut kurulu güce ilaveten 5.000 KW (5 MW) kapasiteli yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalarına başlandığı ve bu tesislerin 4-12 ay içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı duyurulmuştur.
Mevcut durum itibari ile yatırımına başlanan GES Yatırımlarından 6.700 KW (6,7 MW) kapasiteli GES  tesisi devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanılmış, kurulumu tamamlanan 999 KW (0,99 MW) gücündeki  tesiste kısa sürede elektrik üretimine başlanacaktır.
İlgili makamlardan Grup şirketleri adına muhtelif güç kapasitelerinde olmak üzere izin ve onayı alınan toplam 25.087 KW (25,08 MW) kurulu güç kapasiteli GES tesislerinin kurulum çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Yatırımı tamamlanan ve yatırım izni alınan toplam kurulu kapasitesi 32.768 KW GES tesislerinin yıllık 52.000 – 58.000 MW elektrik enerjisi üretimi yapacağı ön görülmektedir. 
Ayrıca Grup Şirketleri tarafından yukarıda belirtilen yatırımlara ilave olarak toplam 15.999 KW (15,99 MW) kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için müracaat edilmiş olup, teknik değerlendirme sonuçları beklenmektedir.
 
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157644


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