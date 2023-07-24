***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 11:25
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holdingimiz Bağlı Ortalıkları Divapan Entegre Ağaç Panel San.ve Tic. A.Ş, Adaçal Endüstriyel Mineraller San.ve Tic. A.Ş ve Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş'nin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımları yapılmıştır. Artırılan sermaye tutarlarının tamamı Holdingimiz tarafından karşılanmış olup, Şirketlerin sermaye artırımları ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri'nce tescil edilerek TTSG'de ilanları yapılmıştır.
Şirketin Ünvanı
Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)
Artırılan Sermaye Tutarı (TL)
Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)
Divapan Entegre Ağaç Panel San.ve Tic. A.Ş
43.500.000.-
71.500.000.-
115.000.000.-
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.ve Tic. A.Ş
29.800.000.-
50.200.000.-
80.000.000.-
Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş
61.450.000.-
38.550.000.-
100.000.000.-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174488
BIST