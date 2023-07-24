***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimiz Bağlı Ortalıkları Divapan Entegre Ağaç Panel San.ve Tic. A.Ş, Adaçal Endüstriyel Mineraller San.ve Tic. A.Ş ve Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş'nin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla sermaye artırımları yapılmıştır. Artırılan sermaye tutarlarının tamamı Holdingimiz tarafından karşılanmış olup, Şirketlerin sermaye artırımları ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri'nce tescil edilerek TTSG'de ilanları yapılmıştır.Şirketin ÜnvanıArtırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)Artırılan Sermaye Tutarı (TL)Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)Divapan Entegre Ağaç Panel San.ve Tic. A.Ş43.500.000.-71.500.000.-115.000.000.-Adaçal Endüstriyel Mineraller San.ve Tic. A.Ş29.800.000.-50.200.000.-80.000.000.-Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş61.450.000.-38.550.000.-100.000.000.-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174488BIST