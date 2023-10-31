***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2022" araştırmasının sonuçlarına göre, 2022 Yılı Üretimden Satışlar sıralamasında, Grubumuz şirketlerindenKonya Kâğıt San.ve Tic. A.Ş. 65. sırada, Muratlı Karton Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 212. sırada yer almıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212431BIST