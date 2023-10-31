***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 16:23
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2022" araştırmasının sonuçlarına göre, 2022 Yılı Üretimden Satışlar sıralamasında, Grubumuz şirketlerinden
Konya Kâğıt San.ve Tic. A.Ş. 65. sırada, Muratlı Karton Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 212. sırada yer almıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212431
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0615
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0295
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.805,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.805,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2917
|28,3011
|% 0,22
|
|Euro
|29,9550
|29,9848
|% -0,10
|
|Sterlin
|34,2805
|34,4525
|% -0,02
|
|Frank
|31,0087
|31,1955
|% -0,62
|
|Riyal
|7,5201
|7,5578
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.804
|1.804
|-10,12
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.892
|11.975
|-91,00
|
|Yarım
|5.964
|6.012
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.973
|3.006
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,86
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,75
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında