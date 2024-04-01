***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. arasında değişik ürün gruplarının üretilmesi için 1 yıl süreli maksimum miktarı 42.000 TON olan tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265046BIST