***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 14:26
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. arasında değişik ürün gruplarının üretilmesi için 1 yıl süreli maksimum miktarı 42.000 TON olan tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265046
BIST
'
15:569.135
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,83
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5631,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,4437
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5634,5031
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,5339
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:562.314,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,32
|Açılış
|: 2.314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SELVA
|17,05
|51.872.598
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.263.353
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|90.844.773
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.316.338
|% -9,99
|
|THYAO
|301,25
|8.572.910.889
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,20
|3.109.001.124
|% 0,68
|
|KCHOL
|205,30
|2.521.378.279
|% 3,06
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|ZOREN
|5,94
|1.648.795.627
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,30
|2.382.227.001
|% -6,72
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|PETKM
|19,20
|1.508.846.913
|% -3,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9431
|31,9547
|% -1,37
|
|Euro
|34,4579
|34,5031
|% -1,52
|
|Sterlin
|39,9335
|40,1337
|% -3,70
|
|Frank
|35,0863
|35,2621
|% -3,66
|
|Riyal
|8,4455
|8,4878
|% -3,50
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:11XU100
Endeks 9, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 77, 196.00 milyon TL de
-
16:11VBTYZ
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 553, 570 adet işlem
-
16:10TARKM
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 619.00 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 465 adet işlem
-
16:09BIENY
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 018 adet işlem
-
16:08HLGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 103, 475 adet işlem