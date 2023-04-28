***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.04.2023 19:03
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BERA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BERA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 10.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 80.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BERA, TREKMBH00014 28.04.2023 95.800 0,014 10,442 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden
Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.04.2023 tarihinde 10,42 -10,49 TL fiyat aralığından (Ortalama 10,4429-TL) 95.800 adet pay geri alınmış olup, sermayemize oranı %0,140 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143405
BIST