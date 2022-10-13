***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.10.2022 15:36
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5756
En Düşük
18,5217
18:0518,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05995,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,12
|Açılış
|: 995,53
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
996,69
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5667
|18,5684
|% 0,15
|
|Euro
|18,1567
|18,1738
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9495
|21,0546
|% -0,10
|
|Frank
|18,4965
|18,6079
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9234
|4,9481
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,61
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.713
|6.801
|11,00
|
|Yarım
|3.271
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,06
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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