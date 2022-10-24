***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 BERA, TREKMBH00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 341.600.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 13/10/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 341.600.000 TL artırılarak 341.600.000 TL'den 683.200.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 341.600.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%100) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği, aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuz 19 Ekim 2022 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 341.600.000 TL'nin, 19 Ekim 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 341.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Bu karar kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili ve İhraç Belgesinin onaylanmasına ilişkin olarak 24 Ekim 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073593BIST