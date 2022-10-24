***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.10.2022 15:21
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 BERA, TREKMBH00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 341.600.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13/10/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 341.600.000 TL artırılarak 341.600.000 TL'den 683.200.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 341.600.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%100) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği, aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuz 19 Ekim 2022 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 341.600.000 TL'nin, 19 Ekim 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 341.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili ve İhraç Belgesinin onaylanmasına ilişkin olarak 24 Ekim 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073593
BIST