***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.06.2020 15:42
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmış olup, VII-128.1 seri numaralı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852485
BIST
16:29116.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 819,19
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:296,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:297,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0612
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:29388,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 388,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.782.740
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.789
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.255.788
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.778.480
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.587.557
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,73
|636.559.230
|% -7,98
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.549.683
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.057.791
|% 7,84
|
|PETKM
|4,19
|938.287.057
|% 1,70
|
|GARAN
|8,52
|680.401.579
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,73
|636.559.230
|% -7,98
|
|SKBNK
|1,42
|574.294.278
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.201.549.683
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|956.057.791
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|600.706.797
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,96
|452.223.541
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5331
|8,5759
|% 0,27
|
|Frank
|7,2380
|7,2816
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|8,00
|
|Altın Gr.
|389
|389
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.539
|15,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|16,30
|
|Yarım
|1.263
|1.273
|8,00
|
|Çeyrek
|633
|638
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,07
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|
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