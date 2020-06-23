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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

23.06.2020 15:42
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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmış olup, VII-128.1 seri numaralı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852485


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AYEN 4,01 113.255.788 % 9,86  
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Tam 2.592 2.603 16,30  
Yarım 1.263 1.273 8,00  
Çeyrek 633 638 4,00  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 0,17  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,07  
B. Petrol 43,34 43,34 0,26  
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