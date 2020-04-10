***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.04.2020 14:33
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 12.04.2013 0332 221 2251 ncig@beraholding.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837174
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
97.483
En Düşük
95.352
18:056,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
18:057,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
18:05363,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,67
|Açılış
|: 363,59
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3334
|8,3752
|% 0,62
|
|Frank
|6,9124
|6,9541
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.380
|0,60
|
|Tam
|2.388
|2.450
|4,40
|
|Yarım
|1.162
|1.192
|0,30
|
|Çeyrek
|583
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|