BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKonya Kağıt San.ve Tic.A.Ş Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 130000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGolda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828 68237899 TRY 44,95 İştirakBera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. Turizm Otel İşletmeciliği 77500000 67129725 TRY 86,62 Bağlı OrtaklıkKomyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri 84000000 71879000 TRY 85,57 Bağlı OrtaklıkKombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 48200000 48200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. PVC Üretim Pazarlama 46000000 28244000 TRY 61,40 Bağlı OrtaklıkKoveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. Tekstil 40000004 33244003 TRY 83,11 Bağlı OrtaklıkAdaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama 29800000 21500700 TRY 72,15 Bağlı OrtaklıkDivapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. Entegre Ağaç İşleri 43500000 34521600 TRY 79,36 Bağlı OrtaklıkMPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. Makine İmalat 87871010 79707793 TRY 90,71 Bağlı OrtaklıkKongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKomal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. Gıda Maddeleri Pazarlama 2500000 2440025 TRY 97,60 Bağlı OrtaklıkRulmenti Barlad S.A. Rulman Üretimi 110312642 100.057.289,75 RON 90,70 Bağlı OrtaklıkKarsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Kaynak Su Dolum Pazarlama 33450000 TRY Dolaylı İştirakMuratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. Karton Ambalaj Üretim Pazarlama 28000000 13720000 TRY İştirakHisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. Mikronize Kalsit üretimi 8000000 850006 TRY 10,63 İştirakKombassan Holdings S.A. Yatırım 141286360 6276100 EUR 4,44 İştirakAnadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. Rulman Üretimi 20500000 TRY Dolaylı İştirakNew MgM zRt Rulman Üretimi 2235100000 HUF Dolaylı İştirakMzk Sudan Shopping Center Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 89062110 SDG Dolaylı İştirakAnadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 1510000 TRY Dolaylı iştirak