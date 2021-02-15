***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2021 11:00
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 12.04.2013 0332 221 2251 ncig@beraholding.com.tr
Erol KAYA Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.05.2020 0332 221 2125 ekaya@beraholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207742
Erol KAYA Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.05.2020 0332 221 2125 ekaya@beraholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701236
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909573
BIST
12:281.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,68
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.557
En Düşük
1.547
12:286,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0619
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:288,4718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:28408,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,91
|Açılış
|: 408,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:28
|VAKFN
|12,32
|11.599.435
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.799.945
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,00
|1.383.781.223
|% -0,14
|
|SASA
|37,20
|1.193.121.980
|% 8,08
|
|THYAO
|12,37
|793.111.459
|% 3,08
|
|TCELL
|17,04
|369.095.915
|% 2,22
|
|SISE
|7,77
|344.675.674
|% 1,04
|
|GSDHO
|2,75
|260.340.340
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,45
|127.896.270
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,28
|174.250.591
|% 1,79
|
|PETKM
|5,00
|336.979.913
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,91
|195.612.842
|% 1,04
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9707
|6,9738
|% -0,88
|
|Euro
|8,4681
|8,4718
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,6654
|9,7139
|% -0,52
|
|Frank
|7,8027
|7,8497
|% -0,69
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% -0,81
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,50
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,45
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,38
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
12:28
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, MGROS
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 1.11 ) 1, 363
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, MZHLD, SEKUR, SNKRN, IZMDC, GEDIK, ERBOS, INVEO, BALAT, EPLAS
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, PSDTC, UMPAS, PSDTC, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG