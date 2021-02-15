***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 12.04.2013 0332 221 2251 ncig@beraholding.com.trErol KAYA Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.05.2020 0332 221 2125 ekaya@beraholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207742Erol KAYA Yatırımcı ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.05.2020 0332 221 2125 ekaya@beraholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909573BIST