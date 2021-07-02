***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2021 16:52
Başkan Yardımcısı Diş Hekimi 03.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Diş Hekimliği Muayenehanesi Hayır 0.0168 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. HAŞİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.09.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 2453 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSMET GERGERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Evet 1.136 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ABDULKADİR BULUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
CİHAT KIVRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER SERDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2021 İcrada Görevli Değil AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Ssorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945847
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6981
|% 0,55
|
|Euro
|10,2930
|10,2992
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9574
|12,0174
|% 0,75
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de