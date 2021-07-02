***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Başkan Yardımcısı Diş Hekimi 03.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Diş Hekimliği Muayenehanesi Hayır 0.0168 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırDİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. HAŞİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.09.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 2453 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSMET GERGERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Evet 1.136 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDULKADİR BULUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıCİHAT KIVRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖMER SERDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2021 İcrada Görevli Değil AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Ssorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945847BIST