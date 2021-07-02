***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. EROL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 30.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.246 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKOMPEN PVC YAPI VE INŞAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis 24.05.2018 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0.018 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi EvetKOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OSMAN ELVAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diş Hekimi 03.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Diş Hekimliği Muayenehanesi Hayır 0.0168 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırDİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. HAŞİM ŞAHİN 27.09.2007 Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 2.453 Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSMET GERGERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Evet 1.136 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDULKADİR BULUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıCİHAT KIVRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.06.2021 İcrada Görevli Değil Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖMER SERDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.06.2021 İcrada Görevli Değil AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Ssorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945885BIST