***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2021 14:49
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 130000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828
14:161.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,29
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:168,8636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:1610,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:16503,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 503,08
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OZBAL
|16,61
|44.461.660
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.692.355
|% 10,00
|
|NUGYO
|13,67
|31.431.078
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|5.190.235
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|6.829.017
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.640.335
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,71
|28.710.165
|% -9,04
|
|KTSKR
|36,96
|315.825.591
|% -7,46
|
|PETKM
|6,23
|1.408.108.844
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|725.312.656
|% 1,08
|
|THYAO
|14,10
|620.959.611
|% 2,84
|
|EREGL
|16,82
|606.849.574
|% 4,15
|
|ASELS
|15,47
|536.817.213
|% 4,32
|
|PETKM
|6,23
|1.408.108.844
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|725.312.656
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,77
|113.139.216
|% 0,57
|
|HALKB
|4,31
|228.608.809
|% 2,62
|
|GLYHO
|1,92
|95.055.435
|% 1,05
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8593
|8,8636
|% -0,08
|
|Euro
|10,2641
|10,2742
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0397
|12,1000
|% 0,20
|
|Frank
|9,5424
|9,5999
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3578
|2,3696
|% -0,04
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|-1,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|1,39
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|0,67
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,16
|
Seans Raporu
14:16
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