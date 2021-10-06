Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2021 14:49



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 130000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:161.394
Değişim :  1,63% |  22,29
Açılış :  1.385  
Önceki Kapanış :  1.372  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 16,61 44.461.660 % 10,00  
DOBUR 29,04 3.692.355 % 10,00  
NUGYO 13,67 31.431.078 % 9,98  
MERIT 17,42 5.190.235 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Dolar 8,8593 8,8636 % -0,08  
Euro 10,2641 10,2742 % 0,02  
Sterlin 12,0397 12,1000 % 0,20  
Frank 9,5424 9,5999 % 0,14  
Riyal 2,3578 2,3696 % -0,04  
daha fazla
14:16 Alış Satış %  
Altın Gr. 503 503 0,13  
Cumhuriyet 3.330 3.380 -1,00  
Tam 3.315 3.399 1,39  
Yarım 1.602 1.644 0,67  
Çeyrek 804 822 0,33  
Gümüş.Ons 22,77 22,80 0,16  
Seans Raporu 14:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru