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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2021 13:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 129999999 TRY 99,9999992308 Bağlı Ortaklık
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828 68237899 TRY 44,95 İştirak
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. Turizm Otel İşletmeciliği 77500000 67129725 TRY 86,62 Bağlı Ortaklık
Komyapı İnşaat .A.Ş. Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri 169000000 94130917 TRY 55,70 Bağlı Ortaklık
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 48200000 48200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. PVC Üretim Pazarlama 46000000 28244000 TRY 61,40 Bağlı Ortaklık
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. Tekstil 40000004 33244003 TRY 83,11 Bağlı Ortaklık
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama 29800000 21500700 TRY 72,15 Bağlı Ortaklık
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. Entegre Ağaç İşleri 43500000 34521600 TRY 79,36 Bağlı Ortaklık
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. Makine İmalat 87871010 79707793 TRY 90,71 Bağlı Ortaklık
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. Gıda Maddeleri Pazarlama 2500000 2440025 TRY 97,60 Bağlı Ortaklık
Rulmenti Barlad S.A. Rulman Üretimi 110312642 100.057.289,75 RON 90,70 Bağlı Ortaklık
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Kaynak Su Dolum Pazarlama 33450000 TRY Dolaylı İştirak
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. Karton Ambalaj Üretim Pazarlama 28000000 13720000 TRY 49 İştirak
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. Mikronize Kalsit üretimi 8000000 850006 TRY 10,63 İştirak
Kombassan Holdings S.A. Yatırım 141286360 6276100 EUR 4,44 İştirak
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. Rulman Üretimi 20500000 15375000 TRY 75 Bağlı Ortaklık
New MgM zRt Rulman Üretimi 2235100000 HUF Dolaylı İştirak
Mzk Sudan Shopping Center Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 89062110 SDG Dolaylı İştirak
Anadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 1510000 TRY Dolaylı iştirak
Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş Hidrolik Vinç üretim ve satışı 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi Rulman Üretim ve Satışı 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974335


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Altın Gr. 560 560 11,58  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,45  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,17  
B. Petrol 83,28 83,28 1,29  
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