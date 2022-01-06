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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2022 16:37
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 12.04.2013 0332 221 2251 ncig@beraholding.com.tr
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 22120 00 ortak@beraholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 920723
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 22120 00 ortak@beraholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 920835




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989395


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UZERB 46,56 1.674.949 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.709.556 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.335.243 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.513.119 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.883.748 % 9,91  
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Frank 14,9898 15,0801 % 1,15  
Riyal 3,6666 3,6850 % 1,15  
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Altın Gr. 795 795 0,46  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,06 22,08 -0,66  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 -0,16  
B. Petrol 82,30 82,30 1,50  
Seans Raporu 18:05
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