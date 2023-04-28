***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2023 10:06
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 12.04.2013 0332 221 2450 nebi.cig@bera.com.tr
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 22120 00 yatirimciiliskileri@beraholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 920723
Mahmut DEMİRCAN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 22120 00 yatirimciiliskileri@beraholding.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 920835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142613
BIST
10:364.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -34,92
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.754
10:3619,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0320
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3621,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:361.240,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.240,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,53
BIST En Aktif Hisseler10:36
|GOODY
|13,98
|9.455.443
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.008.376
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|306.688.243
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|11.940.466
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.309.236
|% -9,97
|
|CEMTS
|40,02
|45.943.642
|% -8,00
|
|IMASM
|28,06
|97.905.263
|% -7,76
|
|DESA
|48,16
|10.340.028
|% -7,47
|
|OTKAR
|840,50
|32.746.852
|% -6,49
|
|KOPOL
|51,95
|749.348.912
|% 1,17
|
|CVKMD
|185,70
|718.637.276
|% 0,11
|
|EREGL
|33,22
|655.737.169
|% 1,84
|
|KONTR
|146,20
|359.425.536
|% 1,39
|
|THYAO
|131,00
|327.473.972
|% 0,15
|
|EKGYO
|6,19
|122.957.317
|% -0,32
|
|EREGL
|33,22
|655.737.169
|% 1,84
|
|AKFYE
|13,07
|239.777.034
|% 0,46
|
|KOPOL
|51,95
|749.348.912
|% 1,17
|
|ISCTR
|11,22
|135.700.627
|% -0,71
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2093
|24,3307
|% -0,06
|
|Frank
|21,6478
|21,7782
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1711
|5,1970
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.021
|9.218
|-64,00
|
|Yarım
|4.403
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.267
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,25
|