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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.06.2020 18:25
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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI  
                           
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 08/06/ 2020
KARAR SAYISI : 2020/16
 
Holdingin  Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak,  Yönetim Kurulumuzun  08.06.2020 tarih  ve 2020/16 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2020- 31.03.2020 dönemine ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe  ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe  Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde,  SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile  birlikte Konsolide Finansal Tablolar ile TTK ve SPK Tebliğine uyumlu olarak  hazırlanan Konsolide Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
  Holdingce hazırlanan 01.01.2020- 31.03.2020 dönemine ait Dipnotları ile  birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir  Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Konsolide Faaliyet  Raporunun
  a-Tarafımızca incelendiğini,
b- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe  aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı  olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
c- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile,  tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara  dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir  biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun performansı ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte Holdingin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Bilgilerinize  sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,
Denetimden  Sorumlu                      Denetimden  Sorumlu                 Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
  Komite  Başkanı                                     Komite Üyesi                       (Mali İşlerden Sorumlu)            
    Tahir AYAR                                  Süleyman  YILMAZ                             Erol KAYA                      





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849984


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Yarım 1.204 1.219 -9,90  
Çeyrek 602 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,62 17,65 0,21  
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